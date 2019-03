Ponte Morandi, la pila 8 non verrà demolita con l´esplosivo

Sarebbe emerso al termine di un vertice della Commissione esplosivi

Val Polcevera - La pila 8 di ponte Morandi verrà smontata e non demolita con l’esplosivo: è emerso al termine della riunione della Commissione esplosivi che si è svolta nella giornata di ieri in Prefettura. A questi punti toccherà alla struttura commissariale prendere l'ultima parola.



Data - Struttura e imprese avrebbero valutato la richiesta di misure di sicurezza da parte della commissione per mitigare i rischi legati alla presenza di amianto e sarebbero arrivati alla conclusione che rinunciare all'esplosivo permetterà di agire più rapidamente. Al momento non è stata decisa la data dello smontaggio ma anche senza l’uso dell’esplosivo sarà necessario accompagnare le operazioni con la diffusione di acqua nebulizzata per abbattere le polveri.



Dinamite - Il sindaco-commissario Marco Bucci «aveva sottolineato che non esistono al momento alternative alla dinamite per le pile 10 e 11 sul versante est del viadotto, quello che incombe sulle abitazioni».