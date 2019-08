Ponte Morandi, la toccante cerimonia per le 43 vittime: «Grazie ai soccorritori, sono la luce dell´amore»

Val Polcevera - «Genova è qui a un anno dal crollo di ponte Morandi a ricordare le 43 vittime del viadotto. Nel nostro cuore abbiamo ancora impressi quei giorni, un’Apocalisse improvvisa, come se tutto fosse piombato nel buio. Abbiamo stampato nell'anima una luce che ha sfidato l'oscurità di quei momenti funesti, che si è fatta largo tra le macerie alla ricerca di vita: è la luce dei soccorritori, spuntati da ogni dove come se fossero sempre pronti e operativi. È stato solo dovere? No, è stato anche amore. Da quelle macerie è nata la luce dell'amore insieme a tutto quel dolore: è la luce del sacrificio, che è l'altro nome dell'amore»: così il cardinale di Genova Angelo Bagnasco nell’omelia a un anno dalla tragedia che sconvolse la città con il viadotto crollato. Il porporato ha aggiunto: «Con grande rispetto vogliamo stringerci ai parenti e ai loro cari. Nella mente sono ancora presenti le immagini dei soccorritori spuntati in mezzo alle macerie. Il nostro grazie va anche a loro, perché hanno dimostrato l’anima coriacea di Genova a non abbattersi e la voglia di rinascere e ripartire». Bagnasco ha concluso il suo intervento ricordando il passato: «Tutti hanno vissuto il distacco da un ambiente familiare caro, hanno visto messo in crisi il loro lavoro: ma su tutto ha aleggiato la speranza. La demolizione delle parti rimaste in piedi del Morandi ha segnato il definitivo distacco dal passato e un passo avanti verso il futuro, a cui Genova è protesa e punta con forza per poter finalmente tornare a sperare in un futuro migliore. Se restiamo uniti, lavoriamo insieme e ci lasciamo abbracciare da Dio possiamo combattere e costruire un futuro migliore: sia così per il bene di Genova e del nostro Paese».



Chi sono - Le persone che non sono scampate al crollo del ponte alle 11.36 di un anno fa sono: Melissa Christiane Bastit, Giovanni Battiloro, Camilla e Manuele Bellasio, Francesco Bello, Matteo Bertonati, Cristian Cecala con la sua famiglia, la moglie Dawna Munroe e la figlia Kristal, Mirko Vicini, Admir Bokrina, Giovanna Bottaro, Elisa Bozzo, Alessandro Campora, Bruno Casagrande, Marta Danisi, Andrea Cerulli, Henao, Djerri, Giorgio Donaggio, Trujillo, Gerardo Esposito, Alberto Fanfani, Juan Ruben Figueroa Carrasco, Nathan Gusman, Vincenzo Licata, Anatoli Malai, Luigi Matti Altadonna, Munroe, Pastenes, Piccinino, Place, Claudia Possetti, Pouzadoux, Castillo, Roberto e Samuele Robbiano, Alessandro Robotti, Gennaro Sarnataro, Antonio Stanzione, Andrea Vittore, Angela Zerilli.





E’ iniziata con la lettura dei nomi delle 43 vittime la Messa celebrata dall’Arcivescovo di Genova Angelo Bagnasco nell’area dove sorgerà il nuovo ponte di Genova a un anno dal crollo del viadotto Polcevera.