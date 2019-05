Ponte Morandi, lavori nel cantiere: stop in corso Perrone

Cambiano alcune linee degli autobus

Val Polcevera - Dalle 7 di questa mattina è chiuso corso Perrone sia alle auto che ai pedoni: la decisione per lavori all’interno del cantiere di ponte Morandi. La riapertura della strada, secondo quanto annunciato dalla Polizia Locale, è prevista per il 15 maggio



Stop - Il transito è vietato tra via Perini e via Borzoli, ad esclusione degli aventi diritto alle proprietà laterali carrabili e ai civici tra il 92 e via Borzoli che potranno passare da via Ferri.



Bus - Le linee 63, 63/ e 663 modificheranno il percorso come di seguito indicato. Direzione Pontedecimo: i bus, giunti in via Bianchi, svolteranno sul ponte Romero, proseguiranno per via Perlasca, transiteranno poi per ponte Polcevera, via Ferri dove riprenderanno regolare percorso. Direzione Sampierdarena: i bus, giunti alla rotatoria di via Ferri (incrocio con ponte Polcevera), transiteranno per il vecchio ponte sul Polcevera, proseguiranno poi per via 30 giugno 1960, via Bianchi, via Perini, rotatoria Perrone, via Perini dove riprenderanno regolare percorso.