Ponte Morandi, moncone est giù con l´esplosivo

Le operazioni si svolgeranno tra le 7 e le 21. Le pile ad essere abbattute sono la 10 e la 11

Val Polcevera - «Un’unica esplosione tra il 22 e il 24 giugno o al più tardi nel fine settimana successivo. Così verrà demolito il moncone est del Morandi»: lo ha detto il sindaco e commissario Marco Bucci.



Orario - «Le operazioni si svolgeranno tra le 7 e le 21 e la struttura commissariale auspica che non ci sia la necessità di una notte fuori di casa per i cittadini residenti nelle zone più vicine al cantiere – ha proseguito - L'esplosivo sarà utilizzato per abbattere le pile 10 e 11».



Abbattimento - «Entro i primi giorni della prossima settimana, faremo un'assemblea in Valpolcevera per spiegare ai cittadini ciò che accadrà. Mentre per quanto riguarda il contenimento della dispersione delle polveri, compreso l'amianto, per consentire il rientro terremo conto di tempi raddoppiati rispetto a quelli calcolati secondo la prassi per l'abbattimento delle polveri, come massima cautela», ha concluso Bucci.