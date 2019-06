Ponte Morandi, saranno circa 4mila le persone evacuate per la demolizione delle pile 10 e 11

Val Polcevera - Stando alle stime, saranno circa 4mila le persone evacuate per permettere l'abbattimento con esplosivo delle pile 10 e 11 di Ponte Morandi, al momento in programma per il prossimo lunedì 24 giugno ma che potrebbe eventualmente slittare a domenica 30 giugno.



Il programma - L'evacuazione coprirà un raggio di circa 350 metri intorno al viadotto, per sicurezza circa un centinaio in più di quanto ritenuto necessario dai tecnici. Tutti coloro che saranno temporaneamente sfollati - si parla di circa 12 ore, da prima delle 7 ad almeno le 21 del giorno stesso - verranno ospitati in strutture dalla Protezione civile (la scuola di Certosa, il Paladiamente e il centro civico Buranello in primis, ma in base al numero di persone potrebbero aggiungersene altri): disabili e anziani, invece, verranno collocati presso strutture alberghiere.