Ponte Morandi, scattano i lavori sulle pile del moncone Est

L'Ati in attesa del risultato dei test sulle 'carote' estratte dalle pile 10 e 11 per determinare la percentuale di crisotilo

Val Polcevera - Prove di carico sulla pila 11 del moncone est di Ponte Morandi: da stasera l'Ati dei demolitori inizia a lavorare con i test di carico per la scarifica dell'asfalto sul tampone.



Smontaggio - L'Ati è ancora in attesa del risultato dei test sulle 'carote' estratte dalle pile 10 e 11 effettuati da Asl e Arpal per determinare la percentuale di crisotilo presente nel cemento. Il risultato consentirà di prendere una decisione sull'uso di esplosivo. Intanto, per quanto riguarda la zona ovest proseguono i lavori di smontaggio delle pile ancora in piedi.