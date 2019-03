Ponte Morandi, scoperte alcune violazioni: sanzioni per le aziende demolitrici

Ispettori: «Non ci troviamo in presenza di gravi violazioni»

Val Polcevera - Scoperte violazioni nel cantiere di ponte Morandi e scattano le multe: secondo quanto riscontrato dagli ispettori della Asl sono stati trovati macchinari sprovvisti di sistemi di sicurezza, vie di fuga non segnalate adeguatamente e indumenti infortunistici talvolta non a norma.



Violazioni - Per le aziende che si occupano della demolizione del viadotto Polcevera sono scattate le multe e l’obbligo a mettersi in regola. Una fonte ispettiva ha aggiunto: «Non ci troviamo in presenza di gravi violazioni ma un grande cantiere come quello di ponte Morandi si presta a qualche inadempienza».