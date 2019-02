Ponte Morandi, seconda trave gerber giù entro venerdì

Attesa per l'abbattimento della pila 8: decisiva la riunione in prefettura

Val Polcevera - La seconda trave gerber sarà giù entro venerdì: l’impalcato verrà smontato con un sistema di taglio simile a quello identico utilizzato per la prima trave. Gli strand jack sono stati già montati sulle pile 6 e 7 ed è già stata effettuata la prova standard di carico.



Strada - Intanto sono in corso i lavori nella zona Est, in via Fillak e via Porro: le aziende stanno lavorando per realizzare i supporti per mettere in sicurezza la pila 10. Non è finita perché mercoledì nella sede della Prefettura verrà valutato l’abbattimento della pila 8 che potrebbe essere fatto con l’esplosivo.