Ponte Morandi, sei mesi fa il crollo: il ricordo delle vittime

Bucci: «Mai abbassato la testa». Toti: «Si è spezzato un viadotto ma è tanta la voglia di ripartire»

Val Polcevera - 14.08.2018 – 14.02.2019: sono passati sei mesi dal crollo di ponte Morandi: questa mattina alle 11.36 nei cantieri della demolizione è stato osservato un minuto di silenzio in memoria delle 43 vittime, mentre in via Fillak, come ogni mese ormai, si è tenuta la commemorazione di cittadini, comitati e associazioni che si sono dati appuntamento per ricordare, con il lancio di 43 rose nel torrente le persone che hanno perso la vita nel disastro.



Ricordo - Il commissario alla ricostruzione e sindaco di Genova Marco Bucci tramite Facebook ha dichiarato: «Non abbiamo mai abbassato la testa, noi tutti, genovesi. Siamo stati uniti, solidi e caparbi, proprio come la nostra storia ci ha sempre insegnato ad essere. Sei mesi dopo quel tragico giorno ci stringiamo intorno alle famiglie delle 43 persone che ci hanno lasciato. Oggi Genova guarda al futuro vedendo realizzate nuove opere che abbiamo e stiamo costruendo - giorno dopo giorno - nell’interesse di tutti i cittadini, senza mai dimenticare quello che è successo».



Futuro - «Sei mesi dal crollo del Ponte Morandi e il mio pensiero oggi va prima di tutto alle 43 vittime e alle loro famiglie – ha aggiunto tramite i social il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti - Lo sguardo è sempre rivolto verso il futuro, per la Liguria e per tutti i cittadini che non si sono mai arresi, nonostante le difficoltà. A Genova si è spezzato un ponte, ma la speranza e la voglia di ripartire sono intatte e forti, ogni giorno di più. Lavoriamo per voi».