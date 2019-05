In Valpolcevera aperta solo via 30 Giugno

Val Polcevera - Via Fillak chiusa provvisoriamente al traffico a causa dei sensori scattati sul moncone est di ponte Morandi.



Viabilità - Per la Valpolcevera non è l’unico disagio: infatti sono al momento interdette al traffico anche via Perlasca e corso Perrone. Solo via 30 Giugno risulta l'unica arteria percorribile.