Roberto Carpaneto, RINA Consulting: «L'operazione è unica nel suo genere». Omini: «Tutto andato come previsto»

Val Polcevera - Si è conclusa, dopo 10 ore la discesa della trave tampone del ponte Morandi. Era cominciata alle 8:15 e si è conclusa alle 18:20, è stata calata per 48 metri.



Operazione - Il tampone 8 di ponte Morandi è un impalcato di 36 metri per 18 che pesa 916 tonnellate.



Passaggi - In merito all'operazione che ha visto la calata a terra della prima "trave tampone" del Ponte Morandi da 48 metri di altezza, Roberto Carpaneto, AD di RINA Consulting, società responsabile del controllo della progettazione e della Direzione dei Lavori di quanto sta accadendo, ha dichiarato: «Siamo davvero soddisfatti di come si è svolta questa delicata operazione. Nulla era scontato e la notte scorsa tutto il team di cantiere ha lavorato per garantire il massimo del risultato. Non sono certo mancati passaggi delicati che sono stati tutti brillantemente affrontati e risolti dalla squadra. Non potrò mai dimenticare il silenzio assoluto negli attimi successivi alla fase di taglio, una prova reale al culmine della concentrazione e impegno che tutti hanno messo in campo per la riuscita di un'operazione come questa, assolutamente unica per dimensioni e complessità».



Dettagli - «È un'impresa – ha dichiarato il presidente di Omini Spa, Emilio Omini - che per noi, come per il progetto Concordia, è stata realizzata concentrandoci soprattutto nella fase di progettazione che abbiamo affrontato con attenzione fin nei più piccoli dettagli. La nostra grande soddisfazione è stata constatare che tutto è andato come previsto».