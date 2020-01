Ponte per Genova, Bucci: `In via non ufficiale devo parlare con Aspi`

Val Polcevera - "In via non ufficiale mi hanno detto che devo cominciare a parlare con Autostrade": lo ha dichiarato il sindaco della Città Metropolitana e commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto sul Polcevera Marco Bucci alla domanda su chi gestirà il nuovo ponte.



"Non è la prima volta che lo dico - ha aggiunto Bucci - il punto è che bisogna iniziare già a ragionare anche sulla manutenzione". Quindi, nonostante il tema del ritiro o meno della concessione ad Aspi, al momento l'interlocutore del sindaco resta Autostrade per l'Italia.