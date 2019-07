Ponte per Genova, i primi pezzi nel cantiere

Val Polcevera - Sono arrivati nella notte sul lato ovest del cantiere i nove elementi di acciaio del nuovo Ponte per Genova giunti la scorsa settimana via mare.



Viaggio - I conci, larghi 10,5 metri, caricati su appositi carrelli stradali, sono partiti dalla banchina di Ansaldo Energia e hanno attraversato Via della Superba - via Tea Benedetti - via Renata Bianchi - via Perini - corso Perrone. I cinque convogli sono stati scortati da otto pattuglie della Polizia Municipale e quattro macchine di supporto tecnico.



Cantiere - Nell’area di pre-assemblaggio allestita in cantiere, verrà montato l’impalcato, attraverso lavori di saldatura e bullonatura. Completate le attività di assemblaggio, ogni elemento viene varato in quota nella posizione finale.