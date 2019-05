Pontedecimo, crollato voltino in via Anfossi: evacuate 150 persone

Val Polcevera - Nella giornata di ieri i Vigili del Fuoco sono dovuti intervenire in via Anfossi, a Pontedecimo, a causa del crollo di un voltino di collegamento tra i palazzi della zona.



L'intervento - Dopo aver evacuato circa 150 persone, gli operatori hanno provveduto a mettere in sicurezza - per quanto possibile - la zona: a quanto pare, il cantiere del supermercato che dovrà sorgere al posto dell’ex cinema avrebbe sfondato una soletta, rendendo così necessaria la costruzione di una mantovana per permettere ai residenti di rientrare senza problemi nelle abitazioni.