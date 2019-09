Pontedecimo, fuoco e botti in un capannone degli attrezzi nei pressi della stazione: intervengono i pompieri

Val Polcevera - Nel pomeriggio di ieri un capannone adibito a magazzino per gli attrezzi è stato interessato da un grosso incendio, il cui denso fumo ha quasi subito invaso il cielo sopra la stazione ferroviaria di Pontedecimo.



L'incendio - A prendere fuoco è stato il tetto, e in breve tempo le fiamme si sono propagate per tutta la struttura. Immediato l'intervento dei Vigili del Fuoco, che si sono adoperati fin da subito per sedare le fiamme prima che potessero diffondersi ulteriormente, lavorando poi ininterrottamente anche per buona parte della serata.

Le prime foto del rogo sono state diffuse ieri su Facebook, tra lo sgomento e la paura degli abitanti della zona che - subito prima di vedere l'area circostante invasa dal fumo - hanno sentito alcune esplosioni provenienti dall'area, con ogni probabilità dovute all'esplosione di alcune bombole presenti all'interno della struttura. Fortunatamente non sembrano esserci stati feriti.



[Foto di archivio]