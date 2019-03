Pontedecimo, porta dell´hashish in carcere alla figlia ma viene scoperto

Val Polcevera - Dopo aver cercato di bypassare la sicurezza e far arrivare circa 60 grammi di hashish alla figlia - un'italiana detenuta nel carcere di Pontedecimo per reati di rapina - ed essere stato sorpreso dalla Polizia Penitenziaria, un uomo è stato immediatamente bloccato dalla vigilanza della struttura.



L'episodio - I fatti risalgono a ieri mattina, e pare abbiano avuto luogo proprio durante i colloqui nel carcere di Pontedecimo.

«Gli agenti sono sotto organico e, soprattutto, si trovano ad operare in un reparto, quello femminile, considerato "a tappo", vista la presenza di 81 detenute» spiega in una nota stampa Fabio Pagani, Segretario Regionale UIL PA Polizia Penitenziaria, il quale ha colto l'occasione per sottolineare le condizioni di lavoro degli agenti in una struttura sovraffollata come quella del carcere femminile della Valpolcevera. «A questo punto» conclude Pagani «ci auguriamo che la Direzione del Carcere abbia nuovamente provveduto a comunicare agli organi competenti la gravissima situazione del reparto femminile, sovraffollato, della casa circondariale di Pontedecimo che che ospita, purtroppo, anche una bambina di trenta mesi».