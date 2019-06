Pontedecimo, voltino crollato in via Anfossi: il cantiere del supermercato continua a far discutere

Val Polcevera - Lo scorso giovedì 30 maggio i Vigili del Fuoco sono dovuti intervenire in via Anfossi per il crollo di un voltino di collegamento tra i palazzi della zona all'interno di un cantiere per la realizzazione di un supermercato, per il quale sul momento sono state evacuate ben 150 persone. Oggi in sede di Consiglio comunale il Capogruppo del Pd Cristina Lodi e il Consigliere Gianni Crivello hanno chiesto delucidazioni alla giunta in merito al cedimento della soletta del voltino - identificato come causa del crollo - e ai tempi e ai modi dei lavori di ripristino dell'area.



La richiesta - Stando a quanto ricordato dalla Consigliera Lodi, a suo tempo la realizzazione del centro commerciale ha trovato contrari il Municipio V Valpolcevera e il Civ - soprattutto perché è arrivato all'improvviso, nonostante i problemi commerciali e strutturali della zona - ed è quindi stato accolto negativamente dagli abitanti della zona. «Purtroppo oggi non è presente l'Assessore Bordilli, prima promotrice di questa iniziativa, ma la questione a questo punto va comunque affrontata» spiega Lodi. «I problemi principali di questi lavori concernono anzitutto la struttura vetusta, la zona troppo stretta - in cui a più riprese si è presentato un pericoloso accumulo mezzi, cosa che con la realizzazione del centro commerciale diventerà facilmente routine - oltre a una grande concentrazione di attività e ai numerosi problemi vissuti dal territorio dopo il crollo del Morandi. In questo caso è chiaro che sia diventata ancor più necessaria una valutazione più attenta del progetto, anche e soprattutto relativamente al sito in cui dovrebbe sorgere la struttura: la Giunta, dunque, dovrebbe fare un passo indietro, ascoltando quelli che sono gli attori del luogo, che in questo modo potrebbero finalmente dire loro opinione».

«Stando al progetto, in quell'area ci dovrebbero essere anche spazi da trasformare in un parcheggio con un elevatore: è chiaro che queste strutture non consone, soprattutto in una zona come quella» incalza poi in consigliere Crivello, secondo cui queste problematiche sono in parte già diventate evidenti, «seppur fortunatamente con danni limitati». «Negli anni scorsi, quando ancora ero in Municipio» continua Crivello «ricordo che era stata presentata una proposta simile, ma in cui era stata prevista un'altra entrata - senza cose troppo avveneristiche - la quale fu anche ben accolta dal quartiere. Tutte le perplessità del caso, però, nel corso degli anni si sono pian piano consolidate, anche e soprattutto in virtù di un progetto per il cosiddetto bypass di Pontedecimo (vale a dire un modo per superare la strettoia che - per colpa di nessuno - lì è e lì rimane), cosa che ha portato anche ad accantonare questa idea. E allora oggi - a maggior ragione - nessuno può pensare che questo non andrebbe a incidere anche sul traffico e sulla mobilità della zona».



La risposta - Non potendo commentare la parte relativa al problema commerciale, l'Assessore all'Urbanistica del Comune di Genova Simonetta Cenci ha cercato di far chiarezza sull'accaduto dando debite spiegazioni su quanto accaduto relativamente alla struttura interessata. «In questo frangente» spiega infatti l'Assessore «ci siamo interfacciati con l'Urbanistica commerciale, con lo Sportello unico per le imprese e con la Protezione civile, e così abbiamo capito cos'è successo. Nel progetto era stata prevista una sostituzione del pavimento sito al piano superiore, proprio sopra il controsoffitto del voltino. Durante i lavori c'è stato un crollo - con conseguente caduta di detriti e calcinacci sul sottostante passaggio, sotto cui si trovavano 150 persone - dunque il responsabile dell'impresa è stato contattato e i lavori bloccati. A questo punto, è stata messa in ipotesi una possibile evacuazione dell'area, quantomeno per capire se ci fossero problemi strutturali o se si fosse trattata di una mera caduta di calcinacci». «Inizialmente le persone non sono state evacuate» continua Cenci, «e questa a mio parere ha rappresentato una non corretta valutazione della questione. Per quanto compete lo Sportello unico, però, questo non concerne il commercio in sé. A questo punto io sensibilizzerò la Giunta in merito per trovare una soluzione alternativa, soprattutto alla luce del suddetto bypass, di cui chiedo a Crivello di farmi avere la documentazione per poter permettere agli uffici di studiare il caso».