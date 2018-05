Un uomo e due ragazzi sono usciti autonomamente dalla macchina

Val Polcevera - Incidente stradale questo pomeriggio in via Paolo Gennaro a Prelo: un’automobile, per cause in via di accertamento, è finita fuori strada. Gli occupanti del veicolo, un uomo e due ragazzi, sono riusciti ad uscire autonomamente.



Recupero - La macchina è stata recuperata da vigili del fuoco di Bolzaneto e trasportata sulla strada. I tre a bordo della macchina sono stati portati in ospedale per gli accertamenti del caso.