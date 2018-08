Regione, Ferrovie e Sindaci lavorano per garantire la mobilità dell´entroterra

Focus speciale è stato dedicato alla Valpolcevera

Val Polcevera - Gianni Berrino, assessore ai Trasporti della Regione Liguria, ha incontrato sindaci e vertici delle Ferrovie per analizzare la situazione della viabilità dopo il crollo del Ponte Morandi. Focus speciale è stato dedicato alla Valpolcevera, l'area più direttamente colpita dalla situazione, in particolare per il sistema di trasporto ferroviario.



Treni - La linea fra Rivarolo e Sampierdarena per arrivare a Genova Brignole è inutilizzabile o perché è distrutta dalla macerie o perché passa sotto la parte di ponte Morandi ancora in piedi ma pericolante con un binario vicino alle case di via Fillak. I soccorritori come non permettono di entrare nelle case agli sfollati non permettono a un convoglio di passare sotto il viadotto. Vista la complessa situazione verrà utilizzata la bretella che dopo Bolzaneto e prima di Rivarolo si collega a Principe. Per tutto il mese lì transiteranno gli Intercity per Torino e Milano anche in virtù del fatto che c’erano già dei lavori programmati sulla linea di Mignanego. Al momento i treni circolanti sono sei ma da settembre il numero aumenterà. Ovviamente questo comporta il divieto di salita e discesa dalle stazioni di Rivarolo e Sampierdarena quindi, chi va a lavorare o va a scuola a Sampierdarena dovrà prendere un treno a Pontedecimo, scendere a Principe e poi di lì salire su un altro convoglio per Voltri. Proprio da quella stazione i collegamenti saranno cadenzati ogni quindici minuti svolgendo la funzione di metropolitana cittadina. Trenitalia comunicherà al più presto i nuovi orari.



Bus - Sul fronte del trasporto pubblico locale Amt ha garantito l’aumento di bus sulla tratta Pontedecimo-Brin e poi ha deciso che la metropolitana rimarrà aperta h24.