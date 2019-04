Rivarolo, a seguito di una lite minaccia i vicini con una motosega: intervengono i carabinieri

Val Polcevera - I militari del nucleo radiomobile sono intervenuti ieri mattina in via Torbella (a Rivarolo) a causa di una lite tra vicini che ha rischiato di degenerare in maniera pericolosa.



L'intervento - Dopo le chiamate di alcuni vicini spaventati, i militari sono sopraggiunti sul posto, dove hanno cercato di ricostruire quanto accaduto. A quanto pare un uomo - un 57enne genovese - avrebbe iniziato a litigare con quattro vicini di casa per motivi inizialmente sembrati futili. Dopo aver perso il controllo, però, il 57enne ha dapprima minacciato gli altri contendenti con un bastone lungo un metro, poi - non contento - è tornato alla carica con una motosega.