È successo pochi minuti fa: l'autoarticolato era diretto al casello di Bolzaneto

Val Polcevera - Ancora disagi al traffico in Valpolcevera. È di pochi minuti fa la notizia della chiusura del cavalcavia di via al Ponte Polcevera - nella zona di Rivarolo, poco dopo piazza Pallavicini - per un autoarticolato che sarebbe andato a sbattere contro il guard rail posto a lato della carreggiata.



Il sinistro - Sono ancora da chiarire le dinamiche dell'incidente: da una prima ricostruzione pare che l'autista del camion - diretto al casello autostradale di Bolzaneto - abbia preso male la curva del cavalcavia, finendo per salire con le ruote sul guard rail. Immediato l'intervento della polizia locale, che sta cercando di sistemare al meglio la circolazione e di capire la dinamica del sinistro: fortunatamente il mezzo pensante non si è ribaltato.



Al momento il cavalcavia - collegamento tra Rivarolo, la zona Fegino e la strada per andare a Borzoli, ad oggi molto battuta dai camion a seguito del crollo di Ponte Morandi - è stato chiuso, cosa che ha causato forti rallentamenti in direzione Sampierdarena.