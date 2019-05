Ruba in un negozio di scarpe e spintona il commesso, ma inciampa in un Carabiniere fuori servizio

Val Polcevera - Colto il flagrante dopo aver rubato all'interno del negozio "Scarpe & Scarpe" di via Rivarolo, un 58enne di origini calabresi ha iniziato a spintonare un responsabile dell'esercizio nel tentativo di scappare. Purtroppo per lui, però, una volta uscito è stato sorpreso e bloccato da un sottufficiale dei carabinieri libero dal servizio, che per caso stava transitando per la via.



L'arresto - Pare che il ladro fosse già agli arresti domiciliari per furto aggravato, dunque - al termine degli accertamenti - è stato nuovamente arrestato per evasione, rapina impropria e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere (dal momento che durante la perquisizione è stato trovato anche in possesso di un grosso paio di forbici).

La refurtiva - del valore di 80 euro - è stata poi riconsegnata ai negozianti.