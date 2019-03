E' successo questa notte. Non risultano persone ferite

Val Polcevera - Un vasto incendio ha distrutto questa notte una falegnameria a San Quirico: le fiamme hanno interessato il primo piano e parte di quello inferiore.



Intervento - I vigili del fuoco fin da questa notte sono presenti sul posto per domare il rogo. Oltre a due autobotti da 8000 litri è presente anche una terza da 28000 litri d'acqua. Non ci sarebbero persone ferite o intossicate. Il rogo risulta essere sotto controllo.



Cause - Sono in corso le indagini per fare luce sull'accaduto e ricostruire l'esatta dinamica