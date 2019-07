Sanità, scattano i lavori per la Casa della Salute della Valpolcevera

Val Polcevera - Sarà pronta fra 32 mesi la Casa della Salute della Valpolcevera nell’edificio ex-Trucco di Genova Bolzaneto.



Accoglienza - Oltre ai servizi sanitari e sociosanitari vi troveranno spazio anche quelli sociali, con l’attivazione del Punto Unico di Accesso (PUA) dove realizzare in modo integrato l’accoglienza e l’avvio delle procedure per la presa in carico globale del cittadino.



Servizi - Nel nuovo edificio (5 piani più seminterrato, per 4.200 mq complessivi) verranno spostate le attività ora presenti in via Bonghi (CUP, specialistica ambulatoriale, anziani, disabili, consultorio, Ufficio di Prossimità del Tribunale di Genova), alcuni servizi presenti in altre sedi sul territorio del Distretto 10 (Medicina Legale), le Attività Sociali Territoriali (ATS) del Municipio V Valpolcevera oltre ad attività aggiuntive (diagnostica) e quelle svolte dai Medici di Medicina Generale. Il costo complessivo dell’intervento sarà di 6,5 milioni di euro.



Investimento - «Finalmente ci siamo - ha commentato il governatore Toti -. E' un investimento importante. Da oggi comincia il conto alla rovescia, in 32 mesi questa struttura sarà progettata, restaurata, attrezzata e operativa per questa valle che ha vissuto momenti difficili e da tempo ha bisogno di servizi e attenzione. Credo che questo sia un riscontro concreto alle richieste dei cittadini». «E' un grande segnale per la Valpolcevera - ha commentato il sindaco Bucci - I tempi sono abbastanza seri, gli stanziamenti sono ingenti. Vogliamo fare in modo che la Valpolcevera sia esattamente come tutte le altre parti di Genova, con servizi importanti». E Viale ha aggiunto: «Non sarà una scatola vuota».