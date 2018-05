Schiacciato da un escavatore nel bosco: operaio in codice rosso

Val Polcevera - Un operaio è rimasto schiacciato da un escavatore mentre stava lavorando in un bosco. E’ accaduto questo pomeriggio, intorno alle 15.00, a Santo Stefano di Larvego, a Campomorone, nell’entroterra di Genova.



Per cause ancora da chiarire, l’escavatore si è ribaltato bloccando la gamba dell’uomo. Immediato l’allarme e l’arrivo dei Vigili del Fuoco che hanno provveduto a liberare l’arto del malcapitato impiegando cuscini vetter. Questi, gonfiati con aria compressa, hanno alzato l’escavatore in maniera progressiva consentendo la liberazione ed il soccorso all’uomo.



Sul posto è giunto anche l’elicottero Drago che ha vericellato al suolo due ereosoccorritori, medico e infermiere, che hanno provveduto a stabilizzare il ferito e caricarlo a bordo dell’elicottero per il trasporto all’ospedale San Martino di Genova, dove è arrivato in codice rosso. Secondo quanto finora appreso, l’uomo non sarebbe in pericolo di vita. Sull’accaduto stanno indagando i Carabinieri e gli ispettori della Asl.