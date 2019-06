Val Polcevera - Un ragazzo è rimasto ferito in un incidente avvenuto dopo le 5 in via Borzoli: il giovane, per cause in via di accertamento è finito sotto una macchina.



Ferite - Sul posto sono giunti i medici del 118 che hanno trasportato il centauro al San Martino per le ferite riportate. Toccherà agli agenti della sezione Infortunistica della Municipale fare luce sull’accaduto. Il traffico su via Borzoli ha circolato a senso unico alternato.