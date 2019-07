Val Polcevera - I tecnici delle ditte incaricate della demolizione sono al lavoro sulla Pila 8 nel lato ovest di Ponte Morandi.



Smontaggio - Come per le altre pile, l'impalcato sarà tagliato in tre parti che, una alla volta, saranno portate a terra con l'ausilio delle maxi gru. In previsione delle attività di taglio e rimozione delle travi cassone la Struttura Commissariale comunica «che si rende necessaria la chiusura al traffico di via Trenta Giugno dalle ore 20:00 alle ore 6:00, nel periodo compreso tra venerdì 19 e mercoledì 24 luglio».