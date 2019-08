Sorpresi a imbrattare il Silos di corso Perrone: denunciati tre portuali

Val Polcevera - Stavano imbrattando il silos di corso Perrone con la vernice spray, ma sono stati sorpresi da una guardia giurata: per queste ragioni, tre portuali genovesi sono stati denunciati per invasione di terreni ed edifici e imbrattamento. Uno di loro, inoltre, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico, cosa che gli è costata anche una denuncia per porto d’armi abusivo.



I fatti - Questa notte i tre sono saliti sul silos di corso Perrone con l’intenzione di realizzare una grande “S” con la vernice spray, ma purtroppo per loro è sopraggiunta sul posto una guardia giurata che ha immediatamente provveduto a chiamare la Polizia. Stando a quanto dichiarato dalla Digos, probabilmente i tre avevano l’intenzione di realizzare una qualche scritta di contestazione per l’arrivo a Genova del Ministro dell’Interno Matteo Salvini.