Sottrae cellulare e cuffie da una macchina in sosta: arrestato genovese

È successo in piazza Pallavicini, a Rivarolo

Val Polcevera - A Genova Rivarolo, i Carabinieri del Nucleo Operativo, hanno tratto in arresto per furto aggravato un 39enne genovese, pregiudicato, attualmente sottoposto all’affidamento in prova ai servizi sociali per reati contro il patrimonio, che qualche ora prima nei pressi di Piazza Pallavicini, asportava da un’autovettura in sosta un telefono cellulare ed un paio di cuffiette auricolari per un valore di circa 50 euro.



L'uomo è stato arrestato e portato presso la Casa Circondariale di Genova Marassi.