Trasta, arriva la rotatoria in via Polonio: «Provvisoria, ma indispensabile per il traffico»

Val Polcevera - Da ieri mattina è attiva in via Polonio - all'altezza di Trasta - la nuova rotatoria, una soluzione provvisoria che dovrebbe far fronte ai problemi di circolazione della zona in attesa di una sua risistemazione logistica.



L'installazione - «Essendo provvisoria abbiamo deciso di collocarla in quel punto piuttosto che al posto dei semafori, in modo da evitare costi e lavoro superflui» ha spiegato il presidente del Municipio V Valpolcevera Federico Romeo, fiducioso che «con la demolizione della parte ponente del Morandi le strade ritorneranno come in precedenza».