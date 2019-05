Le prove saranno conclude venerdì 10 maggio

Val Polcevera - Proseguono le prove di carico sul troncone est di ponte Morandi (lato levante), iniziate ieri, mediante l'utilizzo di due carrelli radiocomandati per un peso di 31 tonnellate cadauno. Ne dà notizia l'Ati Demolitori.



Carrelli - «Sui carrelli sono state installate delle telecamere per verificare il posizionamento dei carrelli in remoto - prosegue la nota - L'operatore ha manovrato tramite un radiocomando a distanza un carrello per volta, prima la carreggiata nord e successivamente la sud».



Viadotto - «La prova di carico è stata effettuata posizionando entrambi i carrelli in postazioni prestabilite in modo da poter misurare le deformazioni dei singoli impalcati del viadotto. Le misurazioni sono state rilevate con precisione grazie ad un sistema di teodoliti (strumento ottico per la misurazione delle deformazioni degli impalcati). Le fasi successive della prova di carico prevedono di utilizzare lo stesso sistema di carrelli con l'aggiunta di un contrappeso per ogni carrello pari a 11 tonnellate. Le prove saranno concluse venerdì 10 maggio».