Un grido di rabbia dietro il Morandi: «La pazienza è finita, oltre il ponte c’è la Valpolcevera che manifesta»

Alle 9 di lunedì 8 ottobre abitanti e commercianti della Valpolcevera scendono in piazza per far sentire la propria voce

Val Polcevera - La Valpolcevera non ci sta più: al grido di «La pazienza è finita» alle 9 di lunedì 8 ottobre abitanti e commercianti della zona scenderanno in piazza per far sentire la propria voce.



La protesta - L’appuntamento è alle 9 all'uscita della metropolitana a Caricamento, davanti a palazzo San Giorgio: da lì i manifestanti marceranno fino al palazzo della Regione in piazza De Ferrari, per poi spostarsi all'ingresso della Prefettura.

Le richieste sono chiare: la riapertura delle strade di sponda (almeno via XXX Giugno e via Perlasca), la difesa dei posti di lavoro «contro un decreto che non considera le piccole e grandi imprese della Vallata» e il potenziamento dei servizi sanitari nella valle, sotto questo aspetto già fortemente penalizzata e depotenziata.



E allora appuntamento tra 5 giorni. La Valpolcevera è stremata, ma anche di fronte alle inadempienze del Decreto Genova non smette di lottare.