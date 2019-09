Val Polcevera - Intorno alle 22.30 di ieri un 25enne genovese è rimasto vittima di un brutto incidente in via Fillak, nel quale è rimasto gravemente ferito.



Il sinistro - A quanto pare, il centauro si sarebbe schiantato contro un’auto in via Fillak, riportando ferite gravi. Immediato l'intervento dei soccorsi, che hanno subito portato il ragazzo al San Martino in codice rosso.