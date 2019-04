Via Fillak, riapre la strada ma scatta la rabbia dei commercianti: «Vogliamo garanzie»

La strada al momento è aperta soltanto ai veicoli e non ai pedoni

Val Polcevera - “Se in Liguria in vacanza verrai, code ai caselli troverai”, “Esistiamo”: è il grido di rabbia del Comitato dei Commercianti di via Fillak presenti alla riapertura dopo otto mesi di stop per il crollo di ponte Morandi. I negozianti sono arrivati



Percorso - Al momento possono percorrere la strada soltanto i veicoli mentre c’è ancora il divieto per i pedoni: tutto ciò ha scatenato la rabbia dei commercianti che chiedono garanzie e aiuti per evitare di tirare giù le saracinesche dei loro negozi altrimenti sono pronti ad azioni clamorose.