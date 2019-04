Via Pastorino, sei mezzi a fuoco in un parcheggio

Provvidenziale intervento dei vigili del fuoco

Val Polcevera - Incendio intorno alle 3.20 in via Pastorino: in un parcheggio chiuso diversi mezzi di poste italiane, tre autovetture e altrettanti scooter sono stati avvolti dalle fiamme.



Fiamme - I vigili del fuoco sono intervenuti immediatamente e hanno provveduto a salvare dal rogo gli altri mezzi vicini. Sono in corso le indagini da parte della Polizia Scientifica per fare luce sull'accaduto dopo il ritrovamento di materiale sospetto nei pressi dell'incendio.