Via Perlasca, Bucci: «Riapertura importantissima»

Aperta la prima via sul lato sinistro della Valpolcevera

Val Polcevera - «Una riapertura importantissima» così il sindaco Marco Bucci, presente questa mattina alla riapertura di via Perlasca, la prima strada ad aprire sul lato sinistro della Valpolcevera dopo il 14 agosto. Il sindaco ha poi aggiunto: «Abbiamo mantenuto la promessa, è una riapertura che migliora sensibilmente gli spostamenti per chi abita in questo quartiere. Prossimo obiettivo è l'apertura di via Fillak».



Presente questa mattina anche il governatore della Liguria, Giovanni Toti, che ha aggiunto: «Questa riapertura è un altro segnale che la politica rispetta le promesse fatte. Non so dire se il nuovo ponte ci sarà per Natale dell'anno prossimo o a inizio 2020, quel che ribadisco è che questa amministrazione sa lavorare in modo coeso e sta gestendo bene l'emergenza».