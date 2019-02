Val Polcevera - Poco prima delle 19 di ieri un'auto e una moto si sono scontrate in via Perlasca, la strada parallela a via Fillak.



Il sinistro - Nel tardo pomeriggio di ieri uno scooter ha scontrato in via Perlasca una vettura che viaggiava nel verso opposto mentre era intento a sorpassare. Per fortuna nessuno sembra essere rimasto ferito in modo grave.