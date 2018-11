Via Perlasca, una rotatoria la collegherà direttamente a via Fillak: «Così alleggeriremo il traffico cittadino»

Val Polcevera - Ponente ancora nel caos: purtroppo non basta neppure la riapertura di corso Perrone a smaltire tutto il traffico di veicoli in transito da e per la Valpolcevera.



Certo, una buona fetta di traffico è stata ridotta, ma sicuramente neppure in questo modo - come era prevedibile - si riusciti a ridurre più di tanto ingorghi tipicamente genovesi. Forse con la riapertura - sempre più prossima - di via Perlasca il traffico cittadino potrebbe finalmente avere una riduzione importante, soprattutto perché - stando a quanto spiegato dall'assessore alla Mobilità Stefano Balleari - si sta pensando di collegarla direttamente con via Fillak attraverso la «costruzione di una rotatoria».