Via Porro, lo smaltimento dei detriti sbarca in Regione

Val Polcevera - Giovanni Lunardon (Pd) ha presentato un’interrogazione, sottoscritta dal collega di gruppo Sergio Rossetti, in cui ha ricordato che stanno continuando le operazioni di demolizione del Ponte Morandi e, a breve, inizieranno quelle degli edifici di Via Porro e la quantità di detriti potrebbe superare le 120 mila tonnellate di inerti, parte dei quali provenienti dall’abbattimento dei palazzi di Via Porro. Il consigliere ha chiesto alla giunta se, nell’imminenza delle operazioni di abbattimento, sono stati individuati i siti di conferimento in territorio ligure e i relativi costi.



L’assessore alla protezione civile Giacomo Giampedrone ha risposto: «I rifiuti che derivano dalla demolizione del ponte Morandi e degli edifici di via Porro sono di competenza del commissario straordinario alla ricostruzione, cioè il sindaco di Genova. Nell’ambito del parere rilasciato dalla Regione, ai fini del parere della Commissione tecnica di Verifica dell’impatto ambientale del ministero dell’Ambiente, è stato chiesto alla struttura commissariale per la ricostruzione – ha aggiunto - di fornire maggiore dettaglio sulla gestione dei materiali di risulta e sui relativi siti di smaltimento, al momento indicati solo in via assolutamente preliminare con l’elenco degli impianti di recupero e delle discariche di rifiuti inerti da aggiornare in base a verifiche sull’effettiva accoglibilità dei materiali». L’assessore ha suggerito una riunione nella competente commissione consiliare fra una ventina di giorni per aggiornare sulla situazione.