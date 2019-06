Via Rivarolo, investito da un´auto nell´urto fracassa il parabrezza col cranio: grave pedone

Val Polcevera - Brutto incidente via Rivarolo all'ora di pranzo, dove un 75enne albanese è stato falciato da un'auto in corsa in prossimità delle strisce pedonali.



Il sinistro - Pare che l'uomo - le cui condizioni risultano essere gravissime - abbia picchiato violentemente la testa contro il parabrezza dell'auto, finendo addirittura per fracassarlo con il cranio. Immediato l'intervento sia degli operatori del 118 che della Polizia locale, che sta indagando sulla vicenda: al momento ancora non è chiara la dinamica dell'incidente.