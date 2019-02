Val Polcevera - Scontro tra due automobili questa mattina in Valpolcevera, in via San Quirico: nell’impatto tra i due mezzi ad avere la peggio è stata una donna che è stata trasportata al Villa Scassi di Sampierdarena.



Disagi - A causa del sinistro nella zona si sono registrate code e rallentamenti per via delle operazioni di rimozione dei veicoli e dei rilievi da parte della sezione infortunistica della Polizia Municipale che sta ricostruendo l’esatta dinamica.