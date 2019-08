Viabilità, ancora attesa per il bypass di via Porro. Bucci: «Pronto entro il 10-12 agosto»

Val Polcevera - I lavori di demolizione sul lato Ovest dell’ex Morandi proseguono, così come quelli di ricostruzione, ma resta ancora qualche dubbio sui detriti. Il Sindaco-Commissario Marco Bucci vorrebbe utilizzarli per il ribaltamento a mare fi Fincantieri, ma per il momento non c’è ancora nulla di certo. Sempre più atteso, inoltre, il bypass di via Porro, di cui al momento non si hanno ancora informazioni certe.



Le riaperture - Inizialmente atteso per i primi di agosto, al momento si aspetta ancora sia per il bypass di via Porro che per la riapertura di via Fillak e via Perlasca. Nel primo caso, però, il Sindaco – promettendo una soluzione definitiva entro l’inizio delle scuole – rilancia ancora con una data: «Sarà pronto entro il 10-12 agosto».

Restiamo, comunque, in attesa di aggiornamenti.