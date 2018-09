Viabilità, buone nuove per la Valpolcevera: dal 24 settembre arriva un nuovo bus per Rivarolo

Val Polcevera - Da lunedì 24 settembre sarà attivato a Genova il nuovo collegamento bus gratuito PR tra corso Perrone e Rivarolo (con arrivo in piazza Pallavicini). Con questa iniziativa il Comune vuole agevolare gli spostamenti dei cittadini della zona della Valpolcevera e del ponente cittadino. Il servizio bus aggiuntivo gratuito PR sarà in servizio dal lunedì al sabato nelle seguenti fasce orarie: 6-9; 12-15 e 17-20. Nel dettaglio:

- Da corso Perrone a piazza Pallavicini: 6 - 6.30 - 7 - 7.30 - 8 - 8.30 - 9 - 12 - 12.30 - 13 - 13.30 - 14 - 14.30 - 15 - 17 - 17.30 - 18 - 18.30 - 19 - 19.30 - 20.

- Da piazza Pallavicini a corso Perrone: 6.15 - 6.45 - 7.15 - 7.45 - 8.15 - 8.45 - 12.15 - 12.45 - 13.15 - 13.45 - 14.15 - 14.45 17.15 - 17.45 - 18.15 - 18.45 - 19.15 - 19.45.



Ricordiamo gli altri collegamenti bus aggiuntivi gratuiti attivati in Valpolcevera e a Ponente a Genova:



- Servizio SP da Principe piazza Acquaverde a Sestri Ponente, via Soliman, con transito, in entrambe le direzioni, da stazione FS di Sestri Ponente e Aeroporto (terminal Arrivi); il servizio SP è in vigore tutti i giorni dalle ore 6 alle ore 20.

- Servizio MB da Brin Metro a Bolzaneto, in vigore tutti i giorni dalle ore 6 alle ore 20.

- Servizio FP da Principe (via Fanti d’Italia) a via Fillak, invigore tutti i giorni dalle ore 5 alle ore 22.