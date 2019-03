Viabilità, il 63 torna a circolare su corso Perrone: «Un altro passo verso una nuova normalità»

Val Polcevera - Come già annunciato il direttore generale di Amt Stefano Pesci ai microfoni di Primocanale, finalmente gli autobus della linea 63 torneranno a transitare regolarmente lungo in corso Perrone a partire da lunedì 15 aprile.



A seguito della tragedia di Ponte Morandi, il percorso della linea 63 aveva subito alcune doverose modifiche, così come si era resa necessaria l'istituzione di due navette sulle tratte Pontedecimo-Brin e Sampierdarena-Campi: dalla metà di aprile però - con il ripristino del percorso - queste ultime non saranno più in attive. «Un altro passo verso una nuova normalità» ha commentato l'assessore alla Mobilità e Trasporti del Comune di Genova Stefano Balleari.