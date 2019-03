Viabilità post Morandi, a fine mese riapre via Fillak

Val Polcevera - Si parla di fine marzo, al massimo inizio aprile: sarà allora che via Walter Fillak - la strada di Certosa parallela a via Porro e rimasta interdetta dallo scorso 14 agosto - verrà finalmente riaperta al traffico.



Buone nuove - A dare l'annuncio ha provveduto ieri il sindaco di Genova e commissario per la ricostruzione Marco Bucci a margine di un incontro con il ministro dell'Istruzione Marco Bussetti. Unitamente a ciò, inoltre, il primo cittadino ha voluto anche sottolineare come la riapertura dovrebbe avvenire «contestualmente al quarto accesso nelle abitazioni per gli sfollati della zona rossa».