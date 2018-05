«Heavy and Doom Fest» al Teatro Govi

Val Polcevera - Venerdì 4 maggio aprile alle ore 20.30 il palcoscenico del Teatro Rina e Gilberto Govi (via P. Pastorino 23, Bolzaneto) ospita una grande serata musicale. La Black Widow Records e Cornucopia Live portano tre band Heavy Metal a teatro per una sfida tutta da scoprire.



Si parte con i Blue Dawn, band genovese giunta al terzo album, promosso e distribuito, come per i precedenti, dalla Black Widow Records, dal titolo Edge of Chaos, che segna una netta crescita dal punto di vista tecnico e della personalità, senza rinunciare alle loro influenza riscontrabili nei Celtic Frost, Type'O'Negative e Black Sabbath.



Seguiranno i savonesi Vanexa, maestri indiscussi dell' Heavy Metal ligure ed una delle prima band italiane a portare il metallo pesante nelle nostra penisola. L'ultimo album Too Heavy to Fly ha riscosso notevolissimi consensi in tutto il mondo dimostrando che la classe e la coerenza contano ancora molto.



In chiusura arrivano a Genova i piemontesi Secret Sphere, reduci da una serie di entusiasmanti concerti in Giappone dove hanno un seguito di fan scatenati e fedelissimi. L'ultimo album - The Nature of Time - è un concept album molto particolare che narra una storia realmente accaduta ad una ragazzina che, dopo un tragico incidente, ha la possibilità di fare un vero viaggio spirituale.



Alla voce l'ormai affermatissimo Michele Luppi, che da qualche anno fa parte dei Whitesnake in veste di tastierista e corista. Tutti i componneti della band si esprimono ad alti livelli ma una nota di rilievo và sicuramente al chitarrista Aldo Lonobile, autore di quasi tutte le musiche.



La prevendita dei biglietti è attiva anche su happyticket.it



Prezzi Biglietti:



Unico € 15,00



Orari Biglietteria: Giovedì dalle 09:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 18:30