`Lo scoglio dell´albatros`, parte il progetto culturale per la Valpolcevera con oltre 40 eventi

Val Polcevera - Dall'ambiente alla storia, dall'arte ai viaggi, dalla cucina alle escursioni, passando per altri argomenti di stringente attualità, adatti a un pubblico di tutte le età, sempre con un occhio di riguardo nei confronti del territorio genovese, delle sue specificità e delle sue tradizioni: prende il via venerdì 14 dicembre 2018 la prima edizione de "Lo Scoglio dell'Albatros", progetto per un centro socioculturale in Valpolcevera, kermesse ideata dal Dopolavoro Ferroviario di Genova in collaborazione con Artesulcammino.



Più di 40 appuntamenti adatti a un pubblico di tutte le età previsti per questo ambizioso progetto che vuole riqualificare la periferia valpolceverasca tramite la cultura, mettendo in rete associazioni e comitati del territorio: tra i protagonisti che arriveranno presso la sede del DLF in via Roggerone, a Rivarolo, il musicista Eyal Lerner, il fumettista Zerocalcare, gli artisti del Conservatorio di Milano, il "cucinosofo" Sergio Rossi. Solo per citarne alcuni.