`On The Wall`, la foresta di Gola Hundun invade Certosa

Val Polcevera - Ultime fasi di lavoro per Gola Hundun, writer italiano con numerose esperienze a livello internazionale, che da una settimana sta lavorando sull’edificio di via Certosa 11 nell’ambito di ON THE WALL, progetto del Comune di Genova realizzato in collaborazione con l’Associazione Linkinart, che ha come obiettivo la riqualificazione delle vie della Valpolcevera attraverso l’opera dei più famosi street artists italiani e internazionali.



«La mia poetica è quella del bosco in città – spiega l’artista - vorrei riportare la Natura in uno spazio costruito dall’uomo e per l’uomo. Il mio sogno è quello di far riflettere le persone sul proprio stile di vita: siamo animali, anche se spesso lo dimentichiamo, e dobbiamo ragionare sulla nostra crescita come specie umana e fare in modo che sia sostenibile e integrata con l’ambiente».



«L’opera d’arte realizzata – spiega Augusto Raggi, Responsabile Enel Mercato per il Nord Ovest - rispecchia perfettamente i valori di Enel legati alla sostenibilità ambientale. Come Azienda siamo in prima linea nell’offrire ai nostri clienti soluzioni innovative, da offerte green (con energia proveniente solo da fonti rinnovabili) a proposte di efficienza energetica, fino alla mobilità elettrica».