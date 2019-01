`Voci di pace`, concerto corale interreligioso per le vittime del ponte Morandi

Domenica 13 gennaio alle ore 11 al Cinema Teatro Albatros

Val Polcevera - Il progetto culturale "Lo Scoglio dell'Albatros" – kermesse promossa dalle associazioni Dopolavoro Ferroviario di Genova e Artesulcammino - ricorda la tragedia del ponte Morandi a cinque mesi dal disastro con uno speciale concerto. L'appuntamento è domenica 13 gennaio 2019, alle ore 11, presso il Cinema Teatro Albatros (via Roggerone 8, Genova Rivarolo).



"Voci di pace" sarà diretto dal celebre musicista Eyal Lerner, famoso in Italia e all'estero. A esibirsi sul palco, il Coro Shlomot Musica Ebraica, il Circolo Mandolinistico Risveglio, e i musicisti arabi Ghazi Makhoul e Tarek Awad Alla. Ingresso libero.



Lerner, artista eclettico, è nato e si è formato in Israele, e porta la sua musica klezmer e classica sui palchi di tutto il mondo. Come flautista ha vinto numerosi premi in Israele, tra cui nel 1988, all'età di 16 anni, il prestigioso Concorso François Shapira. Si è perfezionato in Master Class con i Maestri A. Rooley, M. Minkovski, J. Feldman, M. Verbruggen e M. Barker. Ha insegnato flauto dolce e musica da camera presso i principali conservatori d'Israele e in corsi di musica antica; ha collaborato in qualità di solista con importanti orchestre quali: La Filarmonica d'Israele e con membri dei Berliner Philarmoniker e della London Simphony Orchestra. Nell'ambito della musica da camera ha svolto un'intensa attività concertistica, partecipando a festival in Israele, Inghilterra, Spagna Francia e Italia.