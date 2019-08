Val Polcevera - Il Comune di Campomorone ha organizzato anche quest’anno la rassegna cinematografica estiva, che si svolgerà dal 10 luglio al 25 agosto 2019. La manifestazione si svolgerà presso l’Edificio Storico Cabannun nei giardini Dossetti.

In particolare: settimana dal 14 al 25 agosto 2019



Mercoledì 14 agosto Venerdì 23 agosto

7 UOMINI A MOLLO I CRIMINI DI GRUNDELWALD

Anno: 2018 Anno: 2018

Nazione: Francia Nazione: Gran Bretagna USA

Durata: 122’ Durata: 134’

Genere: Commedia Genere: Fantasy

Regia: Gilles Lellouche Regia: David Yates



Mercoledì 21 agosto Sabato 24 agosto

MOSCHETTIERI DEL RE OLD MAN & THE GUN

Anno: 2018 Anno: 2018

Nazione: Italia Nazione: USA

Durata: 109’ Durata: 93’

Genere: Commedia Genere: Commedia

Regia: Giovanni Veronesi Regia: David Lowery



Domenica 25 agosto

10 GIORNI SENZA MAMMA

Anno: 2019

Nazione: Italia

Durata: 94’

Genere: Commedia

Regia: Alessandro Genovesi